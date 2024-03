Tragedia sull’asfalto. Motociclista perde la vita nello scontro con un’auto

Lo scontro è avvenuto con un’auto impegnata in una manovra di svolta verso sinistra, ed è stato letale. Roberto De Maestri, 36 anni di Como, è morto sul colpo, sbalzato a terra dalla sua moto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 di venerdì, sulla statale dei Giovi a Casnate con Bernate, nel tratto al confine con Grandate. La vittima era alla guida della sua moto, una Ktm 790 Duke, e guidava verso Como. Arrivato all’altezza del civico 3, un tratto rettilineo dove hanno sede diversi spazi commerciali, si è scontrato con una jeep, un Suzuki Jimni guidata da un trentacinquenne di Colverde. L’auto arrivava dalla direzione opposta, e stava svoltando a sinistra verso l’ingresso di un’abitazione. De Maestri è stato sbalzato a terra, e subito è stato allertato il 118: ambulanza e auto medica sono arrivate in pochi minuti, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso praticamente immediato dell’uomo.

Dopo alcuni tentativi di rianimazione, poco prima delle 21 è stata dichiarata la morte. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per recuperare la moto e verificare le condizioni di sicurezza della strada, assieme ai carabinieri della stazione di Fino Mornasco, che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e arrivare a capire la posizione esatta dei due mezzi nel momento in cui si sono urtati. La scena dell’incidente è rimasta congelata per tutto il tempo delle misurazioni e dei rilievi fotografici, con la moto a terra a ridosso del bordo della strada, e l’auto a poche spanne di distanza, sfondata nella parte anteriore.

Accanto a loro, l’ambulanza sulla quale i medici hanno tentato di evitare che quello scontro si concludesse nel modo più tragico, ma al loro arrivo, le condizioni del trentaseienne erano già irreversibili. Jeep e moto sono state messe sotto sequestro, in attesa delle decisioni che vorrà prendere il magistrato di turno della Procura di Como, Simona De Salvo, che ha già preannunciato di voler disporre l’autopsia, che sarà importante per stabilire il tipo di ferite che ha riportato e le cause della morte, da integrare con la ricostruzione dei carabinieri. De Maestri, nato e residente a Como, viveva da solo, non era sposato e non aveva figli.