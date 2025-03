Torre viscontea. Le immagini di Afghana

Un reportage fotografico dal Centro di maternità gestito da medici e infermieri di Emergency ad Anabah, nella valle del Panjshir, in Afghanistan. La mostra si intitola Afghana. È allestita in Torre Viscontea a Lecco. È aperta fino al 30 marzo. La propongono i volontari di Emergency di Lecco e Merate. Le fotografie esplorano le storie di alcune donne afghane e dei loro bambini, mettendo in luce sfide e speranze di chi affronta condizioni difficili. A scattarle, Laura Salvinelli, mentre i testi sono di Virginia Vicari. L’ingresso è libero, il giovedì dalle 10 alle 12, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18.