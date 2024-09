Torna Sapiens festival. Si parla di lavoro e “Ai”

SULZANO (Brescia)

Torna l’appuntamento con uno dei festival culturali più attesi delle provincie di Brescia e Bergamo: Sapiens festival, organizzato dall’associazione Reading presieduta dalla giornalista Claudia Mangili, che quest’anno propone un cartellone ricco di ispirazioni, tutto dedicato alla figura dell’"homo faber" e al mondo del lavoro, che sta vivendo una rivoluzione di non poco conto, anche per via dell’affermarsi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. "La quinta edizione di Sapiens festival volge il suo sguardo proprio qui: sull’homo faber, sul lavoro, sulla relazione, nuova, da ricostruire, fra uomo e occupazione - dice Mangili - Stiamo vivendo le grandi invenzioni tecnologiche innescate dalle scoperte scientifiche e i loro effetti sulle nostre vite lavorative, dalla robotica all’Ai. Ma intravediamo anche grandi cambiamenti che si legano a fattori demografici e sociali: lo "sboom demografico" è in atto, crescono i fenomeni che vanno sotto il nome di "quite kitting" o "grandi dimissioni", cresce la richiesta di riduzione del tempo lavorativo, di settimane corte, di smart working".

Ecco allora l’incontro con Federico Rampini, che il 15 settembre a Baia delle Rose a Costa Volpino parlerà di "Geopolitica Up to date. E molto altro". L’incontro è alle 17. Il 18 settembre, alle 20.45, a Palazzo Congressi a Darfo Boario Terme Marcello Albergoni si concentrerà su "Linkedin, tutto quello che c’è da sapere su dove va il lavoro". Sulzano alle 17 del 22 settembre ospiterà Alberto Grandi, che parlerà di: "La cucina italiana..." e altro ancora. Le serate sono a ingresso libero. Milla Prandelli