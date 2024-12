Tetto danneggiato detriti ovunque. Provinciale chiusa

DERVIO (Lecco)Un boato, poi il frastuono della lamiera strappata via e i colpi dei pannelli di latta e legno schiantati a terra. È stato un brusco risveglio quello di ieri mattina per la quarantina di inquilini che abitano in un condominio di 7 piani e 20 appartamenti al civico 50 di via Giacomo Matteotti, un tratto di Sp 72 che taglia in due Dervio. All’alba delle 6 le forti raffiche di vento, che sul lago di Como hanno soffiato a oltre 100 chilometri all’ora, hanno scoperchiato parte del tetto del palazzo, proiettando detriti ovunque. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Lo stabile non è stato sgomberato, poiché non sussiste pericolo che collassi, la provinciale 72 è però stata chiusa al transito per il rischio che dall’alta cadano altri detriti. Lo rimarrà fino a quando l’immobile non verrà messo in sicurezza. Il vento ha anche alimentato un incendio divampato in Valvarrone, che ha bruciato ettari di bosco e di prato: per circoscriverlo è stato impiegato pure un elicottero del servizio anticendio regionale. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare una trentina di interventi a causa della tempesta di vento che ha sferzato la provincia di Lecco. Sono stati abbattuti alberi e pali segnaletici, sono stati divelti ponteggi e sono state spazzate via tegole e coperture. Le zone più colpite sono state quelle dell’Alto Lago e dell’Oggionese.

Daniele De Salvo