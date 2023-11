Tentativo di rapina. Fugge a mani vuote

Tentativo di rapina ieri mattina, poco dopo le 7, a un ufficio cambi di Corso San Gottardo a Chiasso. Secondo una prima ricostruzione, un uomo col volto coperto da una cuffia e una sciarpa ha minacciato un dipendente con una pistola. Dopo una breve colluttazione, è fuggito senza portar via nulla, e il dipendente ha riportato alcune escoriazioni che non hanno necessitato cure mediche. Le ricerche del rapinatore, finora senza esito, sono scattate immediatamente da parte della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Comunale di Chiasso: si tratta di un uomo alto circa un metro e 80, che indossava jeans, una giacca grigia e scarpe marroni, con uno zaino nero. Eventuali testimoni che abbiano notato particolari utili, possono contattare la Polizia cantonale. P.Pi.