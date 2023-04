Tenta di rapinare un ragazzo di 15 anni Rintracciato e arrestato

Ha inseguito in bicicletta un ragazzino di 15 anni per rapinargli il monopattino, rinunciando al suo intento solo quando la vittima, in preda al panico, si è diretta verso la caserma dalla tenenza dei carabinieri di Mariano Comense, nel tardo pomeriggio di giovedì. Poco dopo, grazie alla descrizione fornita dal quindicenne, i militari hanno rintracciato e arrestato per tentata rapina Adrian Vincent Laurente, filippino di 29 anni residente a Verano Brianza. L’uomo ieri mattina è comparso a processo per direttissimo: l’udienza è stata rinviata a fine mese, ma nel frattempo il giudice gli ha imposto il divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne, e la possibilità di uscire solo per andare al lavoro.