Sulle tracce degli animali notturni

Alla scoperta degli animali notturni, usciti dal letargo. L’escursione, rivolta ad adulti e bambini dai 4 anni in su, è in programma sabato dalle 18.30 alle 21.30 a Cascina Rapello, ristrutturata dai soci della coop Liberi Sogni che organizzano e propongono l’esperienza. A guidarla, Benedetta Barzaghi: erpetologa, ricercatrice all’Università Statale di Milano, speleologa ed esperta di fenomeni carsici e idrogeologia. Si inizia con un apericena in cascina e, a seguire, un’escursione nel bosco alla ricerca delle tracce del passaggio di animali selvatici. Programma e iscrizioni: www.liberisogni.org/events/animali-notturni/ entro domani, fino a esaurimento posti.