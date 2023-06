Suello, strada allagata: chiuso l'ingresso in Statale 36

Suello (Lecco), 4 giugno 2023 – L'ingresso in Statale 36 di Suello è chiuso per allagamento. Per lo stesso motivo non si può percorrere nemmeno la Statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate in direzione nord verso Lecco, che si immette sulla Milano – Lecco, sempre all'altezza di Suello.

A provocare gli allagamenti è stato un violento acquazzone che durante la notte e di prima mattina si è abbattuto in Brianza, coe precipitazioni torrenziali.

Gli stradini di Anas e gli agenti della Polizia stradale stanno presidiando la zona e monitorando la situazione.

Gli automobilisti sono deviati su strade alternative. Lo svincolo e la 639 verranno riaperte non appena le condizioni lo consentiranno. Quando piove più del solito, capita spesso che quel tratto di strada si allaghi.