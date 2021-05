Lecco, 31 maggio 2021 – Statale 36 al collasso. A causa della chiusura in contemporanea del tunnel del Monte Barro e del Terzo ponte della Super Milano – Lecco la circolazione è completamente paralizzata. I tecnici di Anas stanno effettuando alcuni lavori in direzione nord verso Sondrio, ma il blocco stradale sta provocando pesanti ripercussioni in entrambe le direttrici, con code chilometriche e rallentamenti anche sulla raccordo della nuova Lecco – Ballabio. Molti automobilisti sono fermi nelle gallerie. A causa delle deviazioni e per cercare di superare gli intoppi molti automobilisti si sono riversati sulle altre arterie, come la Sp 51, la Sp 49 e la ex 36, oltre che nelle vie dei paesi dell'hinterland di Lecco, con ulteriori disagi. Un incidente sul longolago di Lecco costato il ferimento di un 71enne ha peggiorato ulteriormente la situazione, come del resto la concomitanza dello sciopero dei treni che ha spinto molti pendolari a spostarsi con mezzi provati.

