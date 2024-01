Statale 36, camion in fiamme nella galleria: riapre la nuova Lecco-Ballabio

Lecco - 16 gennaio 2024 – Ha riaperto i battenti la nuova Lecco – Ballabio. Il raccordo della Statale 36 per la Valsassina era stato chiuso ieri per l'incendio di un camion in galleria.

Si temevano tempi lunghi per il ripristino della circolazione del principale collegamento tra Lecco e la Valsassina, percorso quotidianamente da migliaia di automobilisti e camionisti, sia in salita, sia in discesa.

I tecnici di Anas invece sono riusciti a ripristinare a tempo di record gli impianti di sicurezza danneggiati dalle fiamme. Nel pomeriggio hanno così riaperto la strada.

A causa della serrata durante la mattinata si sono registrati parecchi disagi, perché l'unica alternativa percorribile è stata la Sp 62, cioè la vecchia provinciale.