Lecco, incubo sulla Statale 36: lavori in corso, incidenti e code chilometriche

Lecco, 16 novembre 2023 – Mattinata da incubo in Statale 36, con rallentamenti e code chilometriche. Tra incidenti, svincoli chiusi, lavori in corso, cantieri e restringimenti di carreggiata, la Super del lago di Como e dello Spluga per gli automobilisti e i camionisti si sta rivelando un percorso a ostacoli, anzi un labirinto quasi senza uscita, per gli automobilisti e i camionisti che questa mattina la percorrono per lavoro o semplicemente per spostarsi.

I problemi maggiori si registrano nella zona dell'Alto Lario, in direzione nord, verso Sondrio. All'altezza di Bellano c'è stato un incidente in galleria, poi un altro verso Colico all'innesto con la Statale 38. Sono stati chiusi inoltre gli svincoli sia per la Piona a Colico, sia per la zona industriale di Colico, tra l'altro senza cartelli di preavviso: in molti hanno così dovuto tirare dritto fino agli svincoli successivi per poi tornare indietro. Rallentamenti sono stati registrati pure sul tratto Milano-Lecco, all'altezza di Costa Masnaga per un altro incidente.