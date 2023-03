Statale 36, il miracolo del camionista. Esce da galleria col tir in fiamme, inferno evitato

L'autoarticolato in fiamme

Mandello del Lario (Lecco), 6 marzo 2023 – Tir in fiamme nella galleria della Statale 36 a Mandello del Lario. Il camionista che lo guidava è riuscito ad evitare il disastro: non si è lasciato prendere dal panico ha proseguito fino all'uscita del tunnel per evitare di innescare un incendio.

L’incidente

Questa mattina poco prima delle 7.30 dal rimorchio di un autoarticolato in marcia sulla statale 36 in direzione nord, da Lecco verso Colico, nella galleria si è sviluppato un incendio, probabilmente per un problema di surriscaldamento dei freni o un cortocircuito.

L'autotrasportatore alle guida, un camionista di 64 anni, quando si è accorto del problema e della nuvola di fumo sprigionata dalla parte posteriore del mezzo pesante, invece che fermarsi in galleria, ha proseguito dritto fino all'uscita del tunnel, per accostare e fermarsi alla prima piazzola di sosta.

Una volta parcheggiato l'autoarticolato ha pure cercato di spegnere da solo le fiamme. In pochi minuti sono poi arrivati i in forze i vigili del fuoco con due autobotti e un'autopompa che hanno spento il rogo.

Code e rallentamenti

A causa della situazione, in Superstrada si sono registrati rallentamenti. Se non fosse stato per l'autista, probabilmente nella galleria si sarebbero potuto scatenare un inferno, con conseguenze molto peggiori, sia per gli altri automobilisti in transito, sia per per la viabilità.