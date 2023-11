Sottrae un portafogli . Finisce subito nei guai

Ha sottratto un portafogli che si trovava all’interno di un camion parcheggiato a Dubino, ma gli è andata male perchè è stato subito beccato dall’equipaggio di una “gazzella“ dei carabinieri di una caserma della Compagnia di Chiavenna.

Il ladro, un 32enne italiano con precedenti specifici in materia di furti, se l’è cavata con una denuncia in stato di libertà, mentre il portafogli è stato subito restituito al proprietario. L’episodio è accaduto venerdì. In questi giorni i militari della Valchiavenna stanno potenziando i controlli sul territorio per prevenire anche il fenomeno dei furti nelle abitazioni.

M.Pu.