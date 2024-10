Sos lavoro. La prevenzione a teatro

In scena la sicurezza sul lavoro. Protagonisti gli operatori della struttura di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats della Brianza, che quotidianamente sono alle prese con infortuni sul lavoro e le norme e i dispostivi di sicurezza per impedire che accadano. "Non doveva succedere", è il titolo dello spettacolo teatrale in programma nel pomeriggio di oggi dalle 17.30 in poi presso la sede di Teatro Invito in via Ugo Foscolo a Lecco. L’iniziativa rientra nella Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per partecipare è necessario iscriversi online forms.office.com o chiamare lo 0341.482537.