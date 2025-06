Pronto il taglio sulle corse dei treni. Cantieri in arrivo, tre mesi di disagi

Comincia la lunga estate senza treni sul lago di Como e in Valtellina. Dopo le varie prove generali, domani va in scena la prima dello stop totale alla circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano. Spettatori, loro malgrado, dei tre mesi con le stazioni chiuse, sono sia gli oltre 16mila pendolari di una tra le linee regionali tra le più affollate e trafficate, sia centinaia di migliaia di turisti occasionali. "Si informano i gentili viaggiatori che dal giorno 15 giugno al giorno 14 settembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Tirano, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, la circolazione dei treni viene sospesa tra Lecco e Tirano e tra Colico e Chiavenna", avvisano da Trenord.

Al posto dei treni, viaggeranno pullman. "Tra Lecco e Tirano e tra Colico e Chiavenna si viaggia con autobus sostitutivi" – spiegano sempre da Trenord- In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno bus per Varenna e Colico e viceversa, con fermate in tutte le stazioni, e bus diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda, Tirano, senza fermate intermedie, e viceversa. I viaggiatori diretti alle altre destinazioni in Valtellina e in Valchiavenna troveranno bus a Colico. Sono stati potenziati pure i collegamenti in autobus lungo cinque direttrici: Como – Menaggio; Como – Bellagio; Canzo - Asso – Bellagio; Lecco – Bellagio; Lecco – Valsassina – Bellano. Una volta a Bellagio si possono poi prendere i traghetti per Varenna in modo da non sovraccaricare ulteriormente le navette. Proprio le corse con le imbarcazioni della Navigazione Laghi, agenzia statale per il trasporto pubblico via lago, tra Lecco e e Bellagio, con scali a Valmadrera, Abbadia, Mandello, Onno, Vassena, Limonta e Lierna, sono state implementate da quattro a sei per l’andata e altrettante per la rotta inversa.

I sindaci speravano in un numero maggiore di collegamenti e pure in orari più ampli, invece l’ultimo traghetto da Bellagio per Lecco salpa alle 8 e arriva alle 19.30 e da Lecco per Bellagio molla gli ormeggi alle18.45 e approda alle 20.15, troppo presto per turisti e villeggianti. Nessuna corsa diretta inoltre tra Lecco e Varenna, le principali destinazioni. E dopodomani, lunedì, si comincia inoltre la settimana con uno sciopero dei ferrovieri iscritti al sindacato Orsa.

Daniele De Salvo