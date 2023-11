Sos case. In arrivo 15,5 milioni

Quindici milioni e mezzo per l’emergenza abitativa. Ad annunciarlo è Paolo Franco, assessore lombardo a Casa e Housing, con il nuovo presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio, Corrado Zambelli. Nel Lecchese sono 1.966 gli alloggi Aler, più 945 quelli in gestione. Le assegnazioni nei primi 9 mesi del 2023 a Lecco sono state 12, mentre quelle per Aler Bergamo Lecco Sondrio nel 2022 hanno avuto un incremento del 55% rispetto al 2021, passando da 184 a 285. L’obiettivo del prossimo triennio è recuperare mille appartamenti. A Lecco vecchie palazzine saranno abbattute e ricostruite con 30 nuovi alloggi da 5,5 milioni. Un altro milione e 200mila euro serviranno per efficientamento energetico e adeguamento sismico e 250mila per rimuovere l’amianto a Garlate.

D.D.S.