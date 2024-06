Un Sogno azzurro a Bellano: lo spot di Esselunga per gli Europei girato sul lago di Como

Bellano (Lecco), 15 giugno 2024 – Bellano, un sogno azzurro in riva al lago di Como. È stato girato a Bellano, sul lago di Como, parte di Sogno azzurro, l'ultimo spot di Esselunga, dedicato agli Europei di calcio. Le riprese sono state effettuate il 24 maggio, ma il set è stato preparato già il giorno prima. Vi hanno partecipato un'ottantina di persone, tra tecnici della troupe, attorni, comparse. “Un bel movimento per una ventina di secondi di girato – racconta il sindaco Antonio Rusconi -. È stato divertente e interessante vedere come viene girato uno spot professionale”. La location prescelta è stato il Lido di Bellano, dove è stata ambientata la scena principale, quella di un bambino che tira e segna un calcio di rigore, per poi esultare come i grandi campioni. “Il regista si è subito innamorato degli scorci del nostro lago”, rivela sempre il primo cittadino Sogno azzurro è il primo spot di Esselunga come partner ufficiale delle Nazionali italiane di calcio, ruolo che riveste da marzo 2023. “Siamo veramente felici di poter accompagnare gli Azzurri nella sfida degli Europei, con la forza delle nostre persone, dei nostri clienti e di tutti coloro che, partita dopo partita, faranno il tifo per l’Italia – commenta Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga – Siamo fieri di nutrire ogni giorno i sogni di molti bambini che fantasticano di indossare la maglia degli Azzurri. Lo sport è impegno, dedizione, passione, valori che ispirano la nostra azienda, orgogliosamente italiana”. Lo spot è firmato dall’agenzia di New York Small, prodotto da Indiana Production con la regia del danese Sune Sorensen e con la direzione fotografica di Franz Lustig, mentre il centro media è Media Italia.