Soccorso ciclista urtato da un’auto

CREMENAGA (Varese)

Incidente a Cremenaga ieri pomeriggio intorno alle 16,30, ad avere la peggio un ciclista di 32 anni, urtato da un’auto all’altezza di un incrocio. Soccorso. è stato trasportato in ospedale in codice giallo, le condizioni non erano gravi. Quanto accaduto al trentaduenne che in sella ad una bicicletta da corsa stava percorrendo la strada statale 344 dir che collega Luino a Lavena Ponte Tresa, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Luino. Nel violento urto infatti il ciclista ha sfondato il parabrezza della vettura rimanendo incastrato con un braccio. Gli operatori arrivati sul posto hanno effettuato le operazioni necessarie per liberarlo quindi il ciclista è stato affidato al personale sanitario della Croce Rossa di Luino e Valli, arrivato con ambulanza e auto medica. Ancora da chiarire le cause dell’incidente da parte dei carabinieri. Il trentaduenne indossava il casco di protezione che gli ha salvato la vita. Soccorsi in azione alcune ore prima, intorno alle 14 per un altro incidente avvenuto lungo la strada statale 69, a Laveno Mombello, coinvolte due automobili, ferite tre persone per fortuna in modo lieve. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Gavirate e i carabinieri. R.F.