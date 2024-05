Smantellamento Industriale. Patteggiata la bancarotta

Per la bancarotta della società Smantellamento Industriale di Inverigo, il titolare Raffaele Crivaro, 54 anni di Lurago d’Erba, ha patteggiato due anni di reclusione. L’attività era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Como il 13 dicembre 2021, che aveva successivamente trasmesso gli atti in Procura, a fronte della totale mancanza di documentazione relativa alla gestione. Gli accertamenti di indagine coordinati dal procuratore di Como, Massimo Astori, erano giunti a formulare l’accusa di distruzione e occultamento di tutti i libri e le scritture contabili dell’impresa, ditta individuale di cui era titolare, mai ritrovati a causa di un presunto allagamento delle stanze in cui erano conservati. Rendendo così impossibile ricostruire e stabilire l’esatta consistenza del patrimonio aziendale e le movimentazioni degli affari che avevano portato al fallimento. Assistito dal suo avvocato, Ivana Anomali, ha deciso di patteggiare. Pa.Pi.