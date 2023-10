Simula il furto della sua auto. Lo scoprono mentre la brucia

Ai carabinieri di Asso, domenica mattina ha raccontato di aver subito il furto della sua auto, una Audi A4, da parte di due persone che conosceva di vista, uno straniero e un minorenne. Auto che poco dopo si era schiantata contro un muretto a Caslino d’Erba, in via Carabinieri Lombardi poco dopo le 7, prendendo fuoco e distruggendosi completamente. L’uomo, 37 anni di Caslino d’Erba, nome già noto alle banche dati, aveva chiamato vigili del fuoco e carabinieri per dare l’allarme, e poi sporgere denuncia contro i due presunti ladri che diceva di aver riconosciuto. Ma i militari, nel cercare di ricostruire il furto dell’auto, e verificare la responsabilità della due persone indicate dal proprietario, sono arrivati a ricostruire un accadimento ben diverso. Le telecamere di sorveglianza installate in quella stessa via, avevano infatti ripreso lo stesso trentasettenne alla guida della Audi, finito contro il muro. L’uomo si era poi allontanato a piedi, per tornare sul posto poco dopo, alla guida di uno scooter, con una tanica di materiale infiammabile che aveva utilizzato per dare fuoco al veicolo. È stato denunciato per simulazione di reato, incendio doloso e per le false attestazioni rese all’autorità giudiziaria. Inoltre lo scooter, risultato privo di assicurazione, è stato sequestrato. Pa.Pi.