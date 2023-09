"Siete ridicoli pagliacci" Svizzero insulta l’Arma

"Pagliacci e ridicoli", ma anche frasi molto più pesanti: insulti che domenica mattina alle 5 un giovane residente in Svizzera ha rivolto ai carabinieri del Radiomobile, intervenuti in piazza Santa Teresa dove si stavano verificando schiamazzi e disturbi nei pressi di un locale pubblico, al punto da spingere i residenti a chiamare il 112. Qualcuno aveva anche sferrato calci alle automobili in sosta. I militari hanno quindi identificato i ragazzi trovati nel luogo indicato. In particolare gli insulti sono giunti da un neodiciottenne elvetico, visibilmente ubriaco, durante il controllo dei suoi documenti. Fin da subito ha mostrato un’evidente insofferenza nei confronti dei militari, per poi iniziare a denigrarli davanti ai propri coetanei, anche con frasi più volgari e offensive. I carabinieri lo hanno quindi denunciato a piede libero per oltraggio. La bravata gli costerà un procedimento penale in Italia nonché una serie di costi, a partire dalle spese legali di difesa fino a quelle processuali che verranno stabilite a suo carico.

Pa.Pi.