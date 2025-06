Lecco, si stacca un chiodo: chiusa la ferrata Gamma 2 sul Resegone

Lecco, 6 giugno 2025 – La ferrata Gamma 2 sul Resegone è chiusa per motivi di sicurezza. Si è staccato un chiodo.

A imporre la serrata con un'ordinanza è stato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in seguito alla segnalazione del disancoraggio di un chiodo di sicurezza piantato nella roccia e ancora con resina specifica proprio all'inizio del percorso di risalita attrezzato. Per evitare possibili incidenti, la ferrata resterà chiusa fino a quando il chiodo non verrà ripristinato al suo posto. Oltre alla Gamma 2 è chiusa pure la zona di accesso. Del divieto sono stati informati sia gli operatori delle forze dell'ordine, sia i tecnici del Soccorso alpino, sia i soci dei gruppi alpinistici della zona: il Cai di Lecco, gli Alpini del Medale, il Gruppo Gamma Lecco.

La ferrata Gamma 2

La ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone è una delle più emblematiche e insieme impegnative delle montagne lecchese. Solo la ferrata si sviluppa per 430 metri di dislivello, mentre la salita totale è di 630 metri. Si parte dalla stazione di monte della funivia dei Piani d'Erna. L'attacco si raggiunge dopo una mezz'oretta di camminata, poi ci vogliono altre due ore e mezza di camminata. La ferrata Gamma 2 era già stata chiusa a lungo, come la Gamma 1 e anche la ferrata del Medale, per interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle nuove normative. Dopo oltre due anni di chiusura, era stata riaperta e inaugurata a marzo 2019. La Gamma 2 è stata realizzata dagli alpinisti del Gruppo Gamma nel 1981