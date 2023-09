Sfilano in trecento contro la discarica

Circa trecento persone hanno sfilato ieri pomeriggio per dire no alla discarica ‘Castella 3’, in vista della conferenza decisoria della Provincia, che si terrà il 27 settembre. Tanti i residenti di Brescia, Castenedolo, Rezzato e Borgosatollo; presenti anche i rappresentanti dei Comuni, compresa la sindaca di Brescia. Fronte comune, quindi, ancora una volta contro il progetto presentato da Garda Uno, che vorrebbe realizzare una discarica di 1 milione di mc di rifiuti speciali non pericolosi in territorio di Rezzato, a ridosso del Parco delle Cave.

Qualunque sarà la decisione della Provincia, la vicenda proseguirà poi davanti al Tar. Il Comune di Rezzato ha già confermato che, in caso di autorizzazione, farà nuovamente ricorso al Tribunale amministrativo e ci si aspetta che Garda Uno faccia lo stesso in caso di rigetto.

F.Pa.