Sette giorni di agonia. Non ce l’ha fatta il pensionato ustionato

È morto all’ospedale Niguarda di Milano dopo una settimana di agonia il pensionato di Vigevano rimasto ustionato il 28 ottobre nella sua abitazione mentre si preparava il pranzo. Luciano Ferrari, 85 anni, non era sposato e viveva da solo, accudito saltuariamente da una parente. Era ancora in grado di provvedere in autonomia alle attività quotidiane. Quel sabato, poco prima di mezzogiorno, era impegnato a cucinare: deve essersi avvicinato troppo al fornello e il pigiama che indossava ha preso fuoco, generando una fiammata che l’ha investito al volto.