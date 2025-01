Sequestrate sei auto non in regola

MANDELLO DEL LARIOUn italiano, un europeo e un extracomunitario. Non è l’inizio di una barzelletta. Sono i proprietari delle tre auto che gli agenti della Polizia locale di Mandello del Lario hanno sequestrato perché senza rca obbligatoria. I poliziotti della Municipale, comandanti dal commissario Mario Modica, hanno fermato anche altri tre conducenti al volante di mezzi non revisionati. Sono stati sequestrati anch’essi.

Le sei macchine sono state sequestrate nel giro di cinque giorni, tra lunedì e venerdì. "Circolare senza copertura assicurativa comporta il sequestro del veicolo, la decurtazione di 5 punti dalla patente e una sanzione di 866 euro, mentre non revisionare il veicolo comporta l’applicazione di una sanzione di 173 euro – spiegano e avvertono il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore alla Sicurezza Sergio Gatti -. Si raccomanda inoltre di verificare per tempo la scadenza della copertura assicurativa e della revisione, non affidandosi alle comunicazioni delle compagnie assicuratrici o delle auto officine che, tra l’altro, non hanno alcun obbligo in questo senso".

Gli automobilisti non assicurati e su auto non revisionate sono stati individuati anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale in grado di segnalare i mezzi non in regola. Per multarli gli agenti della Locale hanno però dovuto appostarsi e fermarli in strada. Multa salata anche per un mandellese passato davanti a loro con il telefonino in mano vicino ad un orecchio. Risultato: decurtazione di 5 punti, ritiro della patente con sospensione breve di 7 giorni prevista dal nuovo Codice della strada più altri 15 giorni stabiliti dal prefetto per 22 giorni totali senza guidare e una multa di 250 euro.

D.D.S.