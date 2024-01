Senza copertura assicurativa. Bloccate dalla Polizia locale ottocento automobili

Automobilisti come mine vaganti. Gli agenti della polizia locale di Casatenovo l’anno scorso ne hanno intercettati più di 800, oltre due al giorno, fine settimana e festività compresi. Il comandante Matteo Tocchetto e i suoi poliziotti nel 2023 hanno levato dalla circolazione 734 conducenti alla guida di veicoli non revisionati e quindi potenzialmente pericolosi. A loro se ne aggiungono altri 68 che invece viaggiavano senza copertura assicurativa Rca: in caso di incidenti nessuno avrebbe risposto per loro né ripagato i danni, lasciando gli sfortunati malcapitati che eventualmente si sarebbero scontrati con loro senza risarcimento per i danni subiti.

In tutto i ghisa casatesi l’anno scorso hanno staccato 1.460 multe per un valore totale di oltre 305mila euro di sanzioni. Sono state 4 multe di media al giorno, meno di quelle del 2022.

"Sul fronte dei verbali amministrativi si denota un importante decremento delle sanzioni per violazioni al regolamento rifiuti urbani che sono state solo 3 su un totale di 14 sanzioni amministrative – aggiunge la vicesindaco Marta Comi –. Delle 11 notizie di reato elaborate dalla polizia locale nel 2023, 4 hanno però riguardato l’illecito dell’abbandono di rifiuti".

"Di grande importanza – prosegue Comi – sono risultate l’attività di educazione stradale nei plessi scolastici, dall’asilo alle scuole medie superiori, dove sono state svolte 71 ore di presenza, nonché la sorveglianza da parte degli operatori di polizia locale in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, che ha visto raggiungere un monte ore pari a 298, triplicando quasi il monte ore dell’anno precedente".D.D.S.