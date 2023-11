Seggiovia evacuata dal Soccorso alpino, esercitazione riuscita

Prove di evacuazione dai sedili sospesi nel vuoto di una seggiovia bloccata. Una ventina di allievi che aspirano a diventare tecnici di soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana e della VI Orobica del Soccorso alpino e speleologico lombardo si sono addestrati ai Piani di Bobbio con una prova di evacuazione di impianti a fune. Hanno imparato come raggiungere, soccorre e riportare sani e salvi con i piedi per terra eventuali passeggeri bloccati in seggiovia. Hanno inoltre sperimentato come utilizzare la barella portantina sulle pareti di roccia. Hanno operato in un ambiente difficile, con ghiaccio, neve e, più a valle, fogliame ed erba umidi e scivolosi. Non hanno ancora finito, nelle prossime settimane, seguiranno altri moduli formativi: prima quello di ricerca e successivamente il modulo invernale dedicato all’autosoccorso, al soccorso organizzato e alla movimentazione con gli sci. Per diventare tecnici del Soccorso alpino bisogna infatti sapersi muovere su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione.

Daniele De Salvo