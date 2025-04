Sedici eroi silenziosi. Arresti e salvataggi. Premiati gli agenti

È già buio, fa freddo, l’acqua del lago di Como che confluisce nell’Adda è più nera e gonfia che mai. Nonostante l’ora tarda, sul Ponte Nuovo a Lecco alcuni si sbracciano, urlano, indicano un’ombra nel fiume: è l’ombra di un uomo di 63 anni che si appena gettato. Due poliziotti della Stradale di pattuglia capiscono subito la situazione e si dirigono verso la sponda del fiume per intercettare l’ombra. Con le loro torce riescono a individuarla, ma è lontana da riva e corre veloce trascinata via dalla corrente. Uno dei due allora si tuffa in acqua vestito, l’altro si immerge con lui per fargli luce. A loro poco dopo si uniscono pure i carabinieri e insieme salvano chi era talmente disperato da farla finita ma adesso non trascorre giorno senza ringraziarli. I due angeli in divisa grigio-azzurra sono l’assistente capo coordinatore Roberto Curi, 47 anni e l’agente scelto Sergio Aiuto, 31 anni, che ieri, in occasione del 173esimo anniversario della Polizia di Stato per il loro gesto sono stati premiati con un encomio e una promozione per merito straordinario. "Era mezzanotte del 7 novembre 2022 – raccontano –. Un uomo si era appena buttato dal ponte, siamo riusciti a intercettarlo ma era lontano dalla riva e allora ci siamo buttati in acqua. Eroi? No, abbiamo fatto ciò che sentivamo di dover fare, salvare una persona".

Altre colleghe e altri colleghi sono stati premiati, 16 in tutto, che hanno svolto salvataggi, indagini complesse, arresti: Vincenzo Pasquale, Mauro Scarmato, Antonio Carella, Francesco Bruno, Carlo Calabrese, Romani Borellini, Pierluigi Danza, Roberto Pierangelini, Gennaro Commone, Antonio Fricano, Riccado Salvatore Pagano, Domenico Rocco, Pietro Matteo De Angelis, Daniele Ottaviani, Alessio Gnagnarini, Roberto Necchi, Luigi Di Metri, Massimiliano Patuzzo, Dario Gobbo, Federico Locatelli. A premiarli e ringraziarli, accompagnata dal prefetto Sergio Pomponio, il questore Stefania Marrazzo, che ha colto l’occasione per un primo bilancio sui primi mesi del suo mandato. "I reati denunciati sono in calo del 3% – sono le sue parole –. I numeri dimostrano che svolgiamo bene il nostro compito. Tuttavia non possiamo accontentarci. La sicurezza pubblica non è un concetto statico, va realizzata con la conoscenza del territorio in tutte le sue sfaccettature".