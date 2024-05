Secam vende l’impianto a biogas

Secam mette in vendita l’impianto di produzione di biogas di Postalesio. O, meglio e per essere precisi, la società per l’ecologia e l’ambiente, presieduta da Raffaele Pini (foto), intende valutare se ci sia l’interesse da parte di terzi di acquistare l’impianto per la digestione anaerobica di biomasse agricole residuali di origine animale sito nel comune di Postalesio, alle porte di Sondrio. L’avviso pubblico è finalizzato, come si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale di Secam, ad ottenere manifestazioni di interesse non vincolanti all’acquisto dell’impianto.

E poi Secam, precisa, che "sulla base delle manifestazioni di interesse presentate (sempre che ce ne siano) nel rispetto dei principi applicabili ai contratti attivi, potrà decidere di proseguire nel processo di vendita modulando le successive fasi della procedura, con individuazione delle modalità più appropriate per l’alienazione dell’Impianto oggetto di interesse…". L’impianto posto nella località San Giorgio, nel territorio del comune di Postalesio, si compone principalmente di 3 digestori (una vasca di fermentazione, due vasche di stoccaggio), una prevasca, un capannone ospitante il deposito di letame fresco e il locale cogenerazione, una sala di pompaggio interrata, biofiltri, torcia e altre opere minori. L’impianto ha una produzione da progetto di energia elettrica pari a circa 6.965.000 kWh/anno ed una potenza di 0,999 MWp. Il prezzo? Secam ha precisato che "la cessione dell’impianto avverrà ad un prezzo non inferiore ad euro 3.800.000". Quasi 4 milioni di euro quindi per provare ad acquistare l’impianto, perché una volta ricevuta l’offerta la Secam, per procedere alla vendita, dovrà sentire il parere dei soci, ovvero i 77 comuni valtellinesi. F.D’E.