Scuola e formazione in cantiere. I muratori di domani al lavoro. Ristrutturano la cantina dell’asilo

A scuola di edilizia direttamente in cantiere. Gli studenti del corso di Operatore edile della Fondazione Clerici stanno ristrutturando la cantina della scuola dell’infanzia Enrico Bonaiti di Germanedo di Lecco. Undici ragazzi aspiranti muratori del secondo anno di corso, guidati dal loro insegnante Silvio Valsecchi, sono impegnati nelle operazioni di ripristino e rifacimento dell’intonaco delle pareti degli scantinati dell’asilo, logorati dal tempo e dall’umidità.

Per loro si tratta di un’ottima occasione di fare pratica e di tradurre in realtà quanto appreso sui banchi, per i gestori della scuola paritaria invece di rimettere a nuovo i localo spendendo poco o nulla. "Questi interventi, svolti in collaborazione con istituzioni e realtà sociali del territorio, sono molto importanti per i ragazzi – spiega Anna Grattarola, responsabile del corso di Operatore edile -. Mettono alla prova le competenze acquisite a scuola e nel cantiere scolastico ma soprattutto permettono loro di toccare con mano il frutto del proprio lavoro; imparano "sul campo", si mettono alla prova e si divertono". Il ripristino degli scantinati della scuola di Germanedo è infatti solo l’ultimo in ordine in tempo, dopo l’imbiancatura della sede degli scout dei Piani Resinelli, la ristrutturazione dei muri a secco di Carenno e del lavatoio di Falghera e di Belledo, e la sistemazione del sottopasso sul lungolago di Lecco. Dal 2016 il corso di Operatore edile in provincia di Lecco è affidato agli insegnanti della Fondazione Clerici.

I corsi, gratuiti, permettono di ottenere la qualifica di Operatore edile al termine di un percorso formativo di tre anni. Daniele De Salvo