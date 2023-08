Lecco, scontro in centro: due anziane di 82 e 84 anni bloccate nell’auto ribaltata

Lecco, 28 agosto 2023 – Autoscontro in centro a Lecco. Ad avere la peggio sono state due anziane di 82 e 84 anni, rimaste imprigionate nella Vw Polo su cui viaggiavano e che si è ribaltata su una fiancata. L'incidente è successo in mattinata in via Capodistria, in seguito alla scontro con una Skoda.

Le due ottantenni sono state soccorsi dai sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con i volontari della Croce rossa di Lecco e dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Sul posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per liberare le due anziane ed estrarle dall'abitacolo della macchina.

Per consentire le operazioni di soccorso, gli agenti della Polizia locale hanno temporaneamente chiuso al transito la strada. Le due pensionate sono state poi trasferite d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco.