Scompare l’ultima bergamina

Santina era l’ultima bergamina di Morterone, il paese più piccolo d’Italia. Era cioè l’ultima dei pastori di bovini transumanti tra le valli bergamasche, quelle lecchesi e le pianure più in basso. Santa Angela Invernizzi, Santina per tutti, aveva da poco compiuto 100 anni. Si è spenta nella Rsa di Barzio dove era accudita. Era originaria di Rivolta d’Adda, ma c’è forse stata un paio di volte in tutta la sua vita. "Mio papà, Giovanni Santo, ha sempre fatto il bergamino transumante – aveva raccontato –. La famiglia del nonno Giuseppe era soprannominata Carigùn, perché proveniva dalla frazione Carigone, dove io sono diventata grande". Dopo essersi sposata nel ‘49 aveva lavorato alla Colonia Badoni. Nel ‘73 la morte del marito "quando avevo i bagài ancora piccoli". Santina ha avuto 7 figli. Tra loro anche Palmino Invernizzi, ex sindaco di Morterone. D.D.S.