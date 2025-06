Scivola sul Medale. Escursionista grave

Una scivolata, ma in una zona molto ripida, oltre che in mezzo al bosco. Giovanni, escursionista di 59 anni compiuti da poco, di Borgosatollo, in provincia di Brescia, che stava salendo verso il Medale, a monte di Lecco, è così precipitato per alcune decine di metri. Chi era con lui ha subito chiesto aiuto. Lo hanno recuperato i soccorritori dell’eliambulanza di Como, che poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, al Niguarda di Milano, mentre da terra erano pronti a muoversi in caso di bisogno pure i volontari del Soccorso alpino di Lecco. Giovanni, una volta arrivato in ospedale, è stato subito operato: ha riportato traumi alla schiena, ad una gamba con una brutta frattura esposta e al torace; la prognosi resta riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, né riportare danni permanenti. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, ai piedi del Medale appunto, una parete di roccia che sovrasta Lecco. L’intervento di salvataggio e recupero è stato molto lungo e complesso: medico, infermiere e tecnico di elisoccorso di equipaggio, dopo essersi calati a terra con il verricello per raggiungere il 59enne, lo hanno stabilizzato, immobilizzato in barella per trasferirlo direttamente al Niguarda.