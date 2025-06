Nonna moto, a 93 anni sul sidecar attraverso l’Italia con i figli

È la nonna di tutti i motociclisti italiani. Silvana Visentin ha 93 anni: non se li sente addosso, nonostante qualche inevitabile acciacco, e nemmeno li dimostra. A dispetto dell’età, continua a scorrazzare avanti e indietro per l’Italia in moto, accomodandosi come passeggera nella carrozzella di un sidecar Mas, guidato a turno dai figli Ezio e Fulvio Cavazzini. Tra buche, vento, posto ristretto, non è un modo di viaggiare tra i più comodi, ma lei non lo scambierebbe per nulla al mondo. Quel sidecar Mas infatti non è un sidecar qualsiasi, perché per lei e i suoi figli è un cimelio di famiglia: l’ho ha progettato suo papà Domingo, che era un telaista della Mas. "Nonna moto", così è soprannominata negli ambienti dove è considerata una leggenda, in questo momento sta partecipando al Circuito del Lario. Per lei tuttavia non è altro che un antipasto: a luglio parteciperà di nuovo alla Milano – Taranto, giunta alla sua 38esima edizione, una classicissima delle rievocazioni storiche in moto. Dal 2019 in poi non si è persa una sola edizione.

D.D.S.