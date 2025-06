Bel tempo e Festival: ponte da tutto esaurito

Alberghi e b&b praticamente sold out, traghetti e treni pieni sul Lago di Como, ma non solo. Complice il bel tempo, è un lungo ponte del 2 giugno da quasi tutto esaurito a Lecco e provincia, cominciato già giovedì, perché l’Ascensione in Francia, Svizzera, Paesi Bassi e altri posti da dove arrivano molti turisti stranieri sul Lario è una festività nazionale. Pienone anche in Brianza, per il Nameless Festival ancora in corso ad Annone, uno dei più importanti appuntamenti italiani con la musica internazionale: gli spettatori hanno saturato tutte le strutture ricettive in un raggio di una ventina di chilometri. Oltre che la solita ressa in stazione a Varenna, con i passeggeri in attesa dei treni sui binari e le code di centinaia di metri agli imbarcaderi per salire su uno dei pochi traghetti che incrociano sul versante lecchese del lago, ieri si sono così registrate anche code ancora più lunghe di quanto già non succede ogni week end sulla Statale 36. Per il prossimo fine settimana invece si teme il caos, più che il sold out, perché tra Lecco e Sondrio non viaggeranno treni per lavori alla linea ferroviaria, ma solo bus navetta sostitutivi.

Daniele De Salvo