Sciopero della parola in Consiglio

Sciopero del silenzio in Consiglio comunale. A restare zitti durante l’ultima riunione dell’altra sera, sono stati i consiglieri comunali dei gruppo di minoranza: gli esponenti di Lecco Merita di Più – Lecco Ideale, Lega e Fratelli d’Italia che costituiscono la compagine di centrodestra; di Appello Per Lecco; del Gruppo misto. "Un silenzio che urla", hanno spiegato a inizio assise.

"Questa sera in Consiglio comunale è andata in scena la protesta silenziosa dei consiglieri dei gruppi di centrodestra, Appello Per Lecco e Gruppo Misto – spiegano in una nota i promotori della protesta politica -. Il motivo? La mortificazione, la delusione e il fastidio per l’ennesimo Consiglio comunale convocato su temi inconsistenti e avulsi dai reali interessi dei cittadini lecchesi. Gli unici temi importanti trattati in questi 3 anni e mezzo sono stati quelli portati dalle domande di attualità dei nostri gruppi. Tanto che questa sera, nel nostro silenzio, il consiglio è durato meno di 40 minuti… e così sarebbero durati tutti gli altri consigli di questa legislatura". Quattro i punti all’ordine del giorno trattati in solitaria dai consiglieri di maggioranza, senza dibattito né confronto, oltre al doveroso ricordo del compianto Gianni Leoni, cittadino benemerito e fondatore dell’associazione La Goccia per i diversamente abili: comunicazioni ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale; domande di attualità sempre ai senso del regolamento del Consiglio comunale; l’intervento di riqualificazione dell’ex alloggio del custode della scuola elementare di Santo Stefano per percorsi di autonomia per persone con disabilità; una variazione del Bilancio di previsione triennale. D.D.S.