Scioperi alla Spreafico Indagati 90 interinali

Indagati per violenza privata 90 interinali che tra il marzo 2021 e aprile 2022 avevano organizzato una protesta davanti alla sede della Spreafico di Dolzago, multinazionale brianzola dell’ortofrutta. Durante la protesta i lavoratori interinali che facevano riferimento ai sindacati di base, Si Cobas, chiedevano che il loro contratto fosse adeguato e di essere assunti direttamente. In più occasioni è stata completamente paralizzata l’attività dello stabilimento e bloccato l’ingresso e l’uscita dei mezzi dallo stabilimento. Il braccio di ferro tra interinali e azienda aveva provocato anche il blocco della Provinciale 51 La Santa ed è stato necessario l’intervento del prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, per sbloccare la situazione. La protesta - secondo l’azienda - avrebbe superato i limiti e per questo è stata presentata una denuncia per violenza privata nei confronti di 90 interinali. L’azienda Spreafico è assistita dall’avvocato Stefano Pelizzari, mentre l’avvocato Eugenio Losco difende i 90 lavoratori. La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, e il giudice delle udienze preliminari Nora Lisa Passoni - anche per una mancata notifica a uno dei 90 indagati - ha aggiornato l’udienza ai primi di luglio. A.Pa.