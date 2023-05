Schianto tra due auto Cinque feriti paura per bimbo di 5 anni

Spavento per un bambino di tre anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri in territorio di Carpenedolo. Lo schianto si è verificato poco prima delle 12.30 lungo la ex Statale 343 Asolana, che porta a Mantova. Una Fiat Cinquecento e una Opel per ragioni in corso di accertamento sono entrate in collisione. Cinque persone sono rimaste ferite: due donne, di 35 e 69 anni, e due uomini, di 40 e 70 anni, oltre appunto al bimbo. In un primo momento la dinamica dello schianto ha fatto temere il peggio, tanto che sul posto sono arrivati l’elisoccorso, due ambulanze e l’automedica. Nessuno ha riportato ferite gravi. Il piccolo non ha avuto bisogno di ricovero, mentre gli altri sono stati portati negli ospedali di Desenzano, Castiglione delle Stiviere e in Poliambulanza. B.Ras.