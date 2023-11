Scattano due arresti per maltrattamenti fra le mura domestiche

Due arresti per maltrattamenti in famiglia. Sabato i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 33enne pregiudicato di Grassobbio: nonostante un ammonimento del questore – i comportamenti violenti erano iniziati nel 2018 - l’uomo ha negli ultimi mesi ha continuato a minacciare con aggressioni fisiche i suoi genitori. Sabato il 33enne, tossicodipendente e ludopatico, dopo aver chiesto per l’ennesima volta soldi ai genitori per motivazioni probabilmente legate al gioco d’azzardo, si è infuriato minacciandoli e distruggendo i mobili. L’intervento dei militari ha permesso di evitare il peggio. I cc di Ardesio hanno fermato invece per ripristino di misura carceraria, un 50enne.