Santa Maria Hoè, esplode un forno industriale: ''Sembrava il terremoto''

Santa Maria Hoè (Lecco), 11 novembre 2023 – Un boato, poi il fumo e le fiamme. Venerdì sera è esploso un forno industriale all'interno di un capannone di un'attività produttiva bella zona artigianale di Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco.

L'esplosione

In seguito alla deflagrazione, dovuta forse ad un guasto tecnico, si è sviluppato un incendio. Il botto si è sentito a centinaia di metri di distanza e ha fatto tremare i vetri delle finestre delle abitazioni circostanti, mentre una nuvola di fumo bianco si è levata per decine di metri: molti residenti si sono precipitati in strada per paura di un terremoto o di qualche disastro grave. Sul posto si sono precipitati a sirene spiegate e lampeggianti accesi i vigili del fuoco di due squadre dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate e di una squadra del comando provinciale di Lecco, con un'autobotte e due autopompe.

Il sindaco

I soccorritori hanno impiegato quasi quattro ore per spegnere ogni focolaio e ripristinare le condizioni di sicurezza. Hanno concluso l'intervento sono a notte inoltrata. Ha compiuto una prima ispezione anche il funzionario di turno dei vigili del fuoco. Sul posto pure i carabinieri. Le cause dell'incidente al momento non sono state ancora determinate con precisione. “E' scoppiato un forno dentro una fabbrica – riferisce il sindaco Efrem Brambilla, che è stato sul luogo dello scoppio per sincerarsi di persona di quanto stesse accadendo -. Nessuno è rimasto ferito e non sono state coinvolte persone”.