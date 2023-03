Rubati 94 orologi, borse e pure salvadanai con la paghetta dei bimbi: presa la banda in monopattino

Merate (Lecco), 28 marzo 2023 – Ventidue furti in casa più una tentata rapina in pochi mesi tra le province di Lecco, Monza, Como, Bergamo, Varese e Milano. Tra Rolex, Breitling, altri orologi, gioielli, borse, accessori e vestiti griffati, cellulari ma anche due salvadanai con i risparmi e paghette dei bambini, hanno racimolato un bottino di almeno 100mila euro. A mettere a segno i colpi in serie sono stati due cileni di 23 e 36 anni. Arrivavano in auto, una Fiat Brava intestata a un prestanome, poi perlustravano i quartieri dove entrare in azione in monopattino. Ora sono in carcere. Li hanno arrestati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Merate. Le indagini Le indagini sono scattate a ottobre, dopo le prime due razzie messe a segno a Casatenovo. Grazie i video di alcune telecamere in cui sono stati immortalati all'opera e agli occhi elettronici dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare i possibili sospettati. Il resto è stato tutto lavoro alla vecchia maniera: ore ed ore di appostamenti, pedinamenti a distanza, trasferte in mezza Lombardia, fino a localizzare il covo dei due, alla periferia di Milano, in quartieri malfamati dell'hinterland. I militari, oltre ad ammanettarli, hanno recuperato parecchia...