Ruba merce per cento euro. Finisce in carcere . Ora sarà processato

Per una spesa da 100 euro non pagata. Si è trovato arrestato, trattenuto in camera di sicurezza e con un processo che lo attende. L’uomo, Alessandro Ferrera, canturino di 31 anni, è stato fermato lunedì mattina dalla Squadra Volante, chiamata da un addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga di via Carloni a Como. Nel suo zaino aveva merce non pagata per un totale di un centinaio di euro, che è stata subito riconsegnata, ma anche un paio di forbici e un martelletto frangi vetro, identico a quelli istallati sugli autobus. È stato quindi arrestato per furto aggravato e possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Finito a processo, ha ottenuto una rinvio per la concessione dei termini a difesa, con obbligo di firma. P.Pi.