Incidente sul lavoro, si ribalta cestello e cadono da 6 metri: due uomini feriti

Rogeno (Lecco), 27 febbraio 2025 - Grave infortunio sul lavoro a Rogeno. Due i feriti: un 70enne, le cui condizioni sono estremamente grave, e un collega di 42 anni, invece meno grave.

I due stavano lavorando nel cestello di una piattaforma aerea. Erano a sei metri di altezza Il mezzo su cui si trovavano, di quelli con il braccio estensibile in fondo a cui si trova appunto il cestello di una piattaforma aerea, si è ribaltato, loro hanno perso l'equilibrio e sono precipitati entrambi di sotto. L'incidente si è verificato all'interno di uno stabilimento. Da accertare ancora la dinamica ma probabilmente il mezzo con la piattaforma si è inclinato per una buca o un avvallamento profondo nel pavimento.

Il 70enne si è schiantato contro un muro: ha riportato traumi al torace, alla schiena e ad una gamba. Il 42enne è riuscito a saltare fuori dal cestello e se l'è cavata con ferite alla gamba.

Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari di Areu, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e la Croce rossa di Galbiate. Il quadro clinico del più anziano, è parso particolarmente compromesso e critico, per questo sono stati mobilitati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como, con medico e infermiere di equipaggio.

Il 70enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Circolo di Varese. L'altro invece è stato portato in ambulanza all'ospedale di Lecco. In posto pure i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di Ats della Brianza.