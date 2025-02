Operaio travolto dal muletto . Lesioni gravissime alle gambe

Il muletto fa manovra e lo travolge, schiacciandogli le gambe. Grave infortunio ieri pomeriggio nel piazzale della Deral spa di Manerbio, un’azienda che si occupa della trasformazione di rottami. Erano circa le 16,30 quando la vittima, un camionista quarantottenne della Romania, collaboratore esterno della ditta in questione, è rimasto coinvolto nell’incidente. Era appena arrivato nel parcheggio e, sceso dal camion, pare sia girato attorno al mezzo pesante. Forse aspettava un carico, o forse l’aveva appena scaricato, non è chiaro e dovrà essere accertato. Fatto sta che all’improvviso è stato centrato da un muletto carico di rottami, un mezzo che era in manovra e che in base ai primi riscontri lo ha investito in retromarcia. L’autotrasportatore è finito con una gamba proprio sotto la ruota del macchinario e ha riportato lesioni gravissime: potrebbe perdere l’arto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza con l’elisoccorso. Stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza in città. Le sue condizioni sono definite molto critiche - rischia infatti di perdere una gamba - ma stando alle informazioni diffuse nel tardo pomeriggio dovrebbe salvarsi.

Beatrice Raspa