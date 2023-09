Da Lecco a Venezia, Roberto Crippa e la nuova sfida da 270 km non-stop

Lecco, 22 settembre 2023 – Come giornalista la cronaca e le imprese è abituato a raccontarle da oltre trent’anni sulle pagine del suo giornale. Da un po’ di tempo Roberto Crippa ha però deciso di mettersi in proprio, infischiandosene della carta d’identità.

Adesso anzi Roberto ci ha preso gusto e ha deciso di alzare il suo record di corsa non-stop. Dopo la Lecco-Genova (203 km) portata a termine l’anno scorso, il 57enne di Olginate alza l’asticella per una nuova Ultramaratona: l’obiettivo sarà quello di unire il ramo lecchese del lago di Como e il mare Adriatico per un totale di 270 km chilometri corsi senza tappe. Ovvero una distanza equivalente a sei maratone e mezzo.

Da sinistra Francesco Giordano, Roberto Crippa, Tomaso Stabilini e Marina Calegari allo Shamrock Pub

Tutta d’un fiato

"Come è avvenuto per la Lecco-Genova – racconta Roberto – saranno 270 chilometri fatti di corsa continuata, a parte dei mini-stop per “microsonni” di una decina di minuti per ricaricare le batterie e ripartire. Le crisi? Ci saranno come ci sono state durante l’impresa dello scorso anno. Ancora una volta saranno importanti la testa, gli stimoli e l’appoggio di quanti mi seguiranno”.

La famiglia

Roberto sarà seguito a turno da due dei suoi figli, Julien e Olivier, in bicicletta, con la collaborazione di famiglia e amici come supporto tecnico. Ma a differenza del passato, per lunghi tratti, questa volta l’atleta sarà solo. “Amici e sostenitori mi potranno anche seguire in real time e questo per me sarà una grande spinta motivazionale”, assicura Roberto.

Live

Con un apposito link (che verrà reso ufficiale poche ore prima del via), sarà possibile seguire "Live" l'evolversi dell'Ultramaratona. Il percorso tracciato metro per metro, verrà poi reso pubblico, a disposizione di chiunque vorrà provarlo, nella maniera preferita.

Il percorso

la nuova Ultratrail da affrontare in tappa unica, seguirà un percorso che da Lecco punterà in sequenza verso Bergamo, Brescia, il Lago di Garda, Verona, il Vicentino e quindi la Serenissima. “cercherò di stare alla larga dalle principali vie di collegamento, rimanendo il più possibile a contatto con la natura, tra le colline lombarde e venete”.

La partenza

Partenza fissata per giovedì 5 ottobre prossimo, alle 18, dalla sede della Società Canottieri Lecco con la speranza di arrivare in piazza San Marco nella giornata di domenica 8 ottobre.