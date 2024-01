Mandello del Lario, esce per una passeggiata e sparisce: si cerca un uomo di 58 anni

Mandello del Lario, 4 gennaio 2024 - Ha lasciato la bici appoggiata a un albero fuori dal cimitero, si è allontanato probabilmente per una passeggiata nei boschi di Somana a monte di Mandello del Lario, ma poi non è più tornato a casa.

I soccorritori da questa sera sono impegnati per cercare un uomo di 58 anni. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco che le stanno coordinando, i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Da Malpensa sono decollati in elicottero pure i Draghi lombardi del 115.

Il cellulare del 58enne risulta irraggiungibile e non aggancia alcuna cella: non è quindi possibile localizzarlo né circoscrivere il campo di intervento. I soccorritori sono dotati di termocamere e droni equipaggiati per operazioni di ricerca. In posto è stato allestito un posto di comando mobile da cui coordinare gli uomini impegnati nell'intervento. Il timore è che al disperso possa essere accaduto qualcosa di brutto. È una corsa contro il tempo, perché le temperature di notte diventano proibitive.