Resinelli, tornano i bus in settimana per pendolari e escursionisti: ecco gli orari

Lecco, 27 ottobre 2024 – Resinelli andata e ritorno in bus, anche in settimana. Servono ai turisti ed escursionisti, perché i Resinelli sono il punto di partenza di molte gite sulle montagne della zona; servono agli studenti e ai lavoratori che lungo la strada per i Resinelli abitano. Da domani, lunedì, comincia la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico in pullman tra Ballabio e i Piani dei Resinelli, con il prolungamento della tratta della linea 7 urbana. Il servizio era stato soppresso a metà settembre, con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale, lasciano a piedi pendolari e studenti che ne fruivano, proprio alla ripresa delle lezioni e delle normali attività.

Gli orari

Due le corse di andata e altrettante quelle di ritorno, dal lunedì al sabato. La corsa di andata del mattino parte dalla stazione ferroviaria di Calolziocorte alle 5.50, fa tappa all'ospedale di Lecco alle 6.30, ferma a Ballabio alle 6.20 e arriva ai Resinelli alle 6.48. In mezzo ci sono tutte le altre soste. Quella del pomeriggio invece parte sempre da Calolziocorte alle 15.30 e fa capolinea ai Resinelli alle 16.58.

Per il ritorno: al mattino si parte dai Resinelli alle 6.53 e si arriva a Calolziocorte alle 8.05; al pomeriggio partenza dai Resinelli alle 17.15 e approdo a Calolzio alle 18.19. Restano inoltre in vigore le corte festive della domenica: la partenza di andata del mattino alle 8.55 da Calolziocorte Fs con arrivo ai Resinelli alle 10.03 e del pomeriggio alle 16.35 con arrivo alle 17.43; per il ritorno partenza dai Resinelli alle 10.15 e alle 17.50 e arrivo rispettivamente alle 11.19 e alle 18.56.

La decisione

La sperimentazione è stata decisa durante un incontro, dopo le proteste dei sindaci di Ballabio, Abbadia Lariana e Mandello del Lario, soprattutto dei residenti e dei frequentatori dei Resinelli e delle zone lunga la strada dei Resinelli, come ad esempio Ballabio Superiore. Alla riunione hanno partecipato la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il vicepresidente Mattia Micheli, il dirigente provinciale, Fabio Valsecchi, il direttore dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese Danilo Colombo con il vicepresidente Franco de Poi e la consigliera Marisa Fondra, i sindaci di Lecco Mauro Gattinoni, di Abbadia Lariana Roberto Azzoni, di Mandello del Lario Riccardo Fasoli e di Ballabio Giovanni Bruno Bussola. “Abbiamo deciso di avviare volentieri questa sperimentazione, con l’impegno a valutarne i risultati al termine del periodo di osservazione”, spiegano dall'Agenzia del Tpl.