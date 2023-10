Pendolari, ecco i rappresentanti dei pendolari lombardi in Regione: due sono lecchesi

Milano, 31 ottobre 2023 – I pendolari lombardi hanno scelto i loro rappresentanti in Regione Lombardia. Sono stati scelti ieri sera, durante l'assemblea per individuazione i rappresentanti dei viaggiatori che si è svolta a Palazzo Lombardia.

I rappresentanti dei pendolari

I rappresentanti sono cinque, due sono lecchesi. Sono: Francesco Ninno, che è portavoce del Comitato dei pendolari del Meratese; Giorgio Dahò, che è portavoce del Comitato pendolari della Lecco – Milano; Franco Aggio dell'associazione Mi.Mo.Al cioè della linea Milano – Mortara – Alessandria; Manuel Carati dei Pendolari di Gallarate; Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori del trasporto pubblico locale del nodo di Saronno. Saranno loro a rappresentare tutti i pendolari alla Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, di cui fanno parte anche politici del Pirellone, i responsabili di Trenord, Rfi e i delegati delle agenzie del trasporto pubblico regionale.

Il commento

“Rappresentare i viaggiatori lombardi in questo momento caratterizzato da forti incertezze e da una situazione socio-economica difficile è certamente sfidante ma vale la pena ricordare che ''c'è chi vuole che una cosa succeda, chi desidera che succeda e chi si adopera affinché succeda” - è il commento a caldo dei cinque prescelti, che citano citando Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi -. Ci adopereremo per far sì che qualcosa di buono succeda”. I problemi che quotidianamente devono fronteggiare i pendolari del resto sono molti: ritardi, orari che non corrispondono sempre alle necessità, linee vecchie, stazioni sguarnite e mancanza di sicurezza in carrozza e in banchina.