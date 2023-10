Rapina un ventenne. Finisce in carcere

Va in carcere il marocchino di 26 anni, S.E.M. arrestato martedì sera a Treviglio dagli agenti del Commissariato. Assieme ad altri due connazionali, che poi si sono allontanati facendo perdere le loro tracce, ha aggredito e rapinato un 20enne facendosi consegnare il suo cellulare. Poi ha tentato di estorcere al papà della vittima 50 euro in cambio del telefonino del figlio. I fatti alla stazione di Treviglio. Erano da poco passate le 22.50, il 20enne si trovava al binario 1 quando all’improvviso è stato circondato dai tre che dopo averlo spintonato e picchiato gli hanno sottratto il cellulare e sono scappati. Il 20enne non si è perso d’animo e li ha raggiunti in via Verdi. F.D.