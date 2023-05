Rapina alla stazione di Lecco, condannato a quasi tre anni

Lecco – Rapinarono un 37enne in stazione a Lecco, due extracomunitari condannati. I fatti risalgono alla sera del 15 settembre 2019 quando i due marocchini, 32 e 34 anni, avvicinano il 37enne, che stava aspettando un treno per Milano, lo aggrediscono, con calci e pugni e gli portano via portafogli e cellulare.

Bottino: 420 euro. Il 37enne viene soccorso e trasportato in ospedale, con una prognosi di 7 giorni, mentre gli agenti della Polfer, grazie a testimoni e sistema di videosorveglianza riescono a individuare i due extracomunitari che oggi sono stati processati in tribunale a Lecco, davanti al collegio presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi.

Nel pomeriggio è stata letta la sentenza: R.M., 32enne, marocchino, accusato di rapina e lesioni, è stato condannato a 2 anni 8 mesi e 15 giorni e a una multa di 800 euro, invece B.S. 34 anni, imputato solo di furto, è stato condannato a 4 mesi e 150 euro di multa. I due marocchini dovranno inoltre risarcire 1.500 euro alla parte offesa.